Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан мобильных телефонов незаконным путем по течению реки.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), в последнее время лица, которые не могут ввезти через государственную границу контрабанду на территорию страны ввиду усиления пограничного и таможенного контроля в пунктах пропуска, для достижения своих целей прибегают к различным способам и методам.

Так, 29 июня благодаря бдительности и профессионализму сотрудников ГПС был предотвращен ввоз незаконным путем на территорию страны крупной партии мобильных телефонов в обход пропускных пунктов на государственной границе.

В этот день около 23:50 часов на служебной территории Шамкирского пограничного отряда на госгранице с Грузией в реке Эхрам была обнаружена бочка белого цвета, обернутая в черный целлофан, плывущая по течению реки в сторону азербайджанской территории. В извлеченной из воды бочке пограничным нарядом было обнаружено 92 мобильных телефона X-nova, общей стоимостью примерно 4500 манатов.

По факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az