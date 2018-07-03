Между правительством Азербайджана и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, 3 июля меморандум подписали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и генсек Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас Си.

Цель подписания меморандума заключается в создании благоприятных условий для расширения практического сотрудничества между Азербайджаном и Федерацией в областях, представляющих взаимный интерес.

А.Ахмедов отметил, что между Азербайджаном и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца существуют глубокие корни. Вице-премьер проинформировал гостя об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

А.Ахмедов также заявил, что 11 июля исполняется 4 года с момента незаконного задержания армянами наших соотечественников, вынужденных переселенцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в момент посещения ими могил родных на оккупированных территориях в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Он отметил, что в данном вопросе Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца должна использовать все возможности и влиятельность, подчеркнул важность активной работы по освобождению невинных людей из под ареста.

Стороны обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.

Minval.az