Кабинет министров Азербайджана расширил список товаров, к которым будет применяться экспортное поощрение, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

К списку товаров добавились: яйца (птицеводство, коэффициент 1,5), очищенные лестные орехи (коэффициент — 1), оливковое масло и его фракции (коэффициент — 1,5), фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин (коэффициент — 2).

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.

К товарам применяются следующие коэффициенты: мед – 1,5, сухофрукты – 1,5, хурма – 1, гранат – 1, мучные кондитерские изделия – 1,5, консервированные овощи и фрукты – от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре – 2, фруктовые и овощные соки – 2, соусы и пряности – 2, природная или искусственная минеральная вода — 1,5, безалкогольные напитки – 1,5, вина и другие алкогольные напитки – 2, Нафталановая мазь – 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи – 2, одежда и другие изделия из хлопка – 2, шелк – 1,5, ковры – 2.

В госбюджете Азербайджана на 2018 год предусмотрены средства в размере 10 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.

Minval.az