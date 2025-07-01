Сегодня, 1 июля, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев передал МИД России ноту протеста в связи с убийством и избиением азербайджанцев в Екатеринбурге.

В документе осуждаются действия российских правоохранительных органов, нарушивших закон и применивших пытки и унижающее достоинство обращение к гражданам Азербайджана и России азербайджанского происхождения.

Отмечено, что эти действия являются нарушением законодательства РФ и международных норм, а также вызвали крайне негативную реакцию в азербайджанском обществе. Баку выразил обеспокоенность проявлениями этнической нетерпимости при рейдах и их освещением в российских СМИ.

Азербайджан потребовал немедленного расследования произошедшего и наказания виновных в соответствии с российскими законами. Также российской стороне была разъяснена правовая позиция Азербайджана по действиям в отношении офиса «Sputnik Азербайджан», деятельность которого признана незаконной.

Власти Азербайджана подчеркнули, что операции правоохранительных органов полностью соответствуют законодательству страны и международным обязательствам.

В завершение Баку призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.