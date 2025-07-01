Публикация карикатуры на исламских пророков в турецком журнале — провокация и подстрекательство, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Он пообещал, что виновные в этом понесут наказание.

«Это отвратительная провокация и подстрекательство под видом юмора. Наша полиция и судебные органы немедленно приняли меры против этого преступления на почве ненависти, журнал был конфискован, начаты необходимые [следственные] процессы. Те, кто оскорбляет нашего пророка и других пророков, будут держать ответ перед законом. Мы будем следить за этим», — цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.