Согласно оценке правительственной комиссии Азербайджана, военная агрессия и оккупация нанесли Азербайджану ущерб на сумму 150 млрд. долларов США.

С данным заявлением выступил заместитель премьер-министра Самир Шарифов на IV международной конференции ООН по финансированию развития, сообщает АПА.

Он отметил, что Азербайджан, подвергшийся агрессии со стороны Армении и 20 процентов территории которого 30 лет находились под оккупацией, после прекращения оккупации и восстановления территориальной целостности в ноябре 2020 года приступил к восстановлению освобожденных от оккупации территорий, реализует государственную программу «Великое возвращение» с целью возвращения в родные города и села наших соотечественников, изгнанных с этих территорий в результате агрессии.

На сегодняшний день на реализацию программы из госбюджета потрачено 15 млрд. долларов США.

С.Шарифов заявил, что, согласно оценке правительственной комиссии Азербайджана, военная агрессия и оккупация нанесли Азербайджану ущерб на сумму 150 млрд. долларов США.

Так как более 15% ущерба связано с загрязнением территорий минами, решением президента Азербайджана Ильхама Алиева минная безопасность была принята Азербайджаном в качестве 18-й национальной ЦУР, и этот подход был рекомендован и другим странам.