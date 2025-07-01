В Азербайджане обезврежены две организованные преступные группировки, в состав которых входили граждане России — об этом сообщили правоохранительные органы страны. Обвинения фигурантам дела предъявлены по широкому спектру — от кибермошенничества до торговли запрещёнными веществами. И если кому-то очень хочется увидеть, как выглядят настоящие этнические преступные группировки, то лучший совет здесь — ознакомиться с материалами уголовного дела, расследование которого идёт сегодня в Азербайджане. Небольшая, спаянная группа, приехавшая откуда-то из-за рубежа и занятая криминальным «бизнесом», не имеет ничего общего с добропорядочной диаспорой — с гражданами, которые просто живут, занимаются законным бизнесом, работают, платят налоги, а вернувшись домой, пьют чай с московскими конфетами и тульскими пряниками.

О том, что разного рода «релоканты», «репатрианты» и прочие иммигранты приносят с собой ещё и криминальные традиции, вряд ли есть смысл напоминать. В тридцатые годы прошлого века иммигранты из Италии принесли в США итальянскую мафию, которую здесь назвали «Коза Ностра». В китайских кварталах городов Юго-Восточной Азии очень быстро стали возникать китайские «триады». Наконец, есть такой замечательный пример, как Армения, куда переселённые в пятидесятые–шестидесятые годы XX века этнические армяне из-за рубежа, главным образом с Ближнего Востока, принесли с собой и золотую контрабанду, и террор, и похищения с целью выкупа.

И вот теперь российские «релоканты» приносят в Азербайджан свои криминальные традиции: кибермошенничество, торговлю запрещёнными веществами (в России она очень часто осуществляется через интернет, социальные сети и мессенджеры)…

Азербайджанские правоохранительные органы достаточно долго, как говорят профессионалы, «разрабатывали» эти преступные группировки. Их основные участники, точнее говоря — соучастники, установлены и задержаны. Оперативные мероприятия продолжаются, и вполне возможно, что очень скоро последуют и новые аресты.

Есть и некоторые деликатные обстоятельства. Да, арест членов этих ОПГ произошёл через несколько дней после показательной расправы над этническими азербайджанцами и гражданами Азербайджана в Екатеринбурге. И можно очень долго объяснять и подчёркивать разницу. Во-первых, в случае с российскими ОПГ речь идёт о конкретных и обоснованных обвинениях, а не о попытке реанимировать дело об убийстве, совершённом 24 года назад, и «загребать» под шумок тех, кому на тот момент было по три годика — и это не фигура речи. Во-вторых, при всей жёсткости силовики ведут себя в соответствии с законом и не устраивают избиения и пытки электротоком так, что в результате двое фигурантов умирают, а пятеро оказываются на больничной койке. И самое главное — Азербайджан настаивает на соблюдении законов — и внутренних, и международных. Мы не занимаемся местью, и политика в стиле «око за око, зуб за зуб» — не наш стиль.

Но на деле Азербайджан ответил на аресты своих соотечественников. Ответил достойно, «высокоточно», в полном соответствии с международным и внутренним законодательством.

А теперь — ещё одна сторона вопроса, о которой российские силовики, устроившие показательную расправу в Екатеринбурге, похоже, забыли. Да, на Кавказе есть традиции кровной мести. Но настоящая кровная месть сегодня выглядит уже по-другому. Это не таинственные персоны со спрятанными под одеждой кинжалами. Сегодня есть такой инструмент, как закон и ответственность. Те, кто пытал наших соотечественников, кто унижал их, должны понимать, что им придётся нести за это ответственность. И разоблачение российских ОПГ в Азербайджане — наглядный тому пример.

Генпрокуратура уже начала соответствующее расследование по факту убийства азербайджанцев в Екатеринбурге. Есть такой инструмент, как международное правовое сотрудничество и международный розыск. Этот инструмент уже доказал свою эффективность. И смеем заверить: он в правовом арсенале Азербайджана — не единственный.

Это — ответ. И, если угодно, месть — в ответ на пытки и унижение не только азербайджанцев, но и оскорбления, избиения, убийства мусульман, выходцев из Центральной Азии, да и, казалось бы, граждан российского Северного Кавказа. Это ответ на действия российского ОМОНа, который в прямом и переносном смысле врывается в мечеть в грязных сапогах. Это ответ на кампанию хейта и ненависти в отношении «лиц не славянской национальности». И да, это ещё не всё.