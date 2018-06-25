После того, как были найдены тела троих альпинистов, пропавших в направлении Туфандага, звучали различные версии и мысли в связи с этим случаем. В ряде интернет изданий различные лица обвиняли в случившемся Федерацию экстремальных и воздушных видов спорта Азербайджана (FAIREX), а также бывшее руководство Министерства экологии и природных ресурсов.

Так как в материалах, где звучали эти обвинения, не отражалась позиция противоположной стороны, мы постаралась определить, насколько эти обвинения соответствуют реальности, выслушав противоположную сторону.

Одно из обвинений заключается в том, что FAIREX старается отстранить от скалолазания настоящих альпинистов в Азербайджане.

Давайте сначала разберемся, в связи с какой необходимостью была создала FAIREX?

Большинство объединившихся вокруг FAIREX альпинистов полагают, что, во-первых, Федерация альпинизма превратилась в бизнес-инструмент группы лиц, а, во-вторых, что она служила интересам малочисленной группы, состоящей в основном из русских и русскоязычных лиц. В-третьих, что эта организация специально избегала популяризации этого вида спорта.

Не случайно никогда не проводились чемпионаты и соревнования. В ее составе было всего 2 клуба, которые строили интриги друг против друга. Можно сказать, что общество даже и не знало о существовании такой федерации.

По этим причинам один из двух клубов, являющихся членами Федерации альпинизма, — Горный спортивный клуб обратился к будущим учредителям FAIREX с инициативой создания этой организации. После долгих обсуждений было принято решение о создании этой организации, и за короткое время FAIREX превратилась в популярное и полюбившееся молодежи объединение.

Президент Федерации альпинизма, профессиональный альпинист, мастер спорта СССР Низами Мурсагулов говорит, что не может быть и речи об отстранении кого-то от скалолазания: «Мы многократно обращались к ним с предложением совместной работы, но они сами не захотели. Вместо этого они называют меня, единственного мастера спорта СССР в Азербайджане, не профессионалом. Ранее долгие годы я был членом Президиума Федерации альпинизма. Я многократно говорил им, давайте организуем соревнования, массовые мероприятия, привлечем молодежь к подготовке. Они не учли эти предложения.

Раз в год несколько человек ехали за границу и поднимались в горы, и на этом они считали свою работу выполненной. Всего лишь один раз был проведен турнир памяти Акифа Рустамова.

Я устал от атмосферы и разговоров в Президиуме и подал в отставку. Наконец, они провели собрание, куда нас не пригласили. На этом собрании принимали участие представители одного клуба, относящегося к Федерации альпинизма, и посторонние лица. Большинство присутствующих на этом собрании вообще не имели отношения к скалолазанию, были проведены формальные «выборы», где проголосовало 16 человек, и фактически, федерация продавалась одному бизнесмену.

Из-за этого Министерство юстиции не признало результаты. Мы собрались и сформировали федерацию заново, предложив им действовать совместно, но они отказались. Все основные клубы скалолазания работают с нами, только 2 клуба с ними. Мой уход из федерации был связан именно с такими случаями и подходами. Я превратился в мишень, так как я по другую сторону баррикад. Выходит так, что я должен присоединиться к их клеветнической кампании, чтобы они не нацеливались на меня».

По информации вице-президента FAIREX Арзу Мустафаева, Федерация экстремальных и воздушных видов спорта Азербайджана была создана в 2005 году по инициативе президента Горного спортивного клуба Тарлана Рамазанова. Деятельность была расширена, а также сделано обращение для членства в Международной федерации скалолазания, членом которой даже не пыталась стать Федерация альпинизма Азербайджана. До этого Азербайджан не был представлен в этой международной федерации. После совершения этого обращения Федерация альпинизма и ее покровители в России начали деятельность против FAIREX. Например, поставили требования, чтобы в федерации никто не занимался скалолазанием. Руководство FAIREX многократно предлагало провести совместные мероприятия. Даже несмотря на то, что FAIREX первая совершила обращение, мы согласились наравне быть представленными в Международной федерации скалолазания: «Мы взяли на работу Сирхана Мамедова, Ягуба Асадова, Кенуль Асадову. Если Федерация альпинизма работала так хорошо, как заявлял в своем полном лжи интервью Эльдар Джафаров, то почему эти лица, будучи тренерами по скалолазанию (причем были активистами этой федерации), остались без работы, а FAIREX взяла их и платила зарплату? Ответ прост: Федерация альпинизма была на гране краха!.

Эти тренера первое время работали в FAIREX хорошо, обучали студентов и молодежь. Но через некоторое время мы увидели, что эти лица учат молодежь совершенно другим вещам, занимаются провокацией. Поэтому некоторых из них отстранили мы, а остальные ушли сами. После создания FAIREX в Азербайджане ежегодно проводятся чемпионаты страны по скалолазанию и массовые мероприятия. Хотя Федерация альпинизма ничего этого не делала.

FAIREX начала деятельность в основном в направлении распространения и популяризации в Азербайджане, среди азербайджанской молодежи экстремальных, горных и воздушных видов спорта. Она создала клубы в районах и провела работы для повышения интереса у молодежи к этому виду спорта. Как мы отметили выше, безработные инструктора Федерации альпинизма начали работать в FAIREX.

Они говорят, что Министерство молодежи и спорта отказалось нас финансировать, финансирование будет посредством FAIREX. Дело в том, что FAIREX никогда не получала финансовые средства от упомянутого министерства. Лишь раз оно оплатило что-то во время международного мероприятия, и то напрямую оказывающей услугу организации, а не FAIREX».

По словам А.Мустафаева, в созданной ими школе скалолазания до сих пор было подготовлено около 1000 человек: «Эльдар Джафаров в своем интервью говорит о нарушениях правил в последние годы в этой сфере. О каких правилах идет речь? Устав этой структуры до сих пор на русском языке! О каких правилах и законах говорит структура, которая ни разу не проводила чемпионаты республиканского значения?! В этой сфере вообще не определено никаких правил, и это результат неудовлетворительной деятельности Федерации альпинизма».

Директор школы скалолазания Бабек Искандеров говорит: «Выходит, азербайджанская молодежь, чтобы заниматься скалолазанием, должна была учить русский язык?! Когда мы ходили на соревнования Федерации альпинизма Азербайджана, все протоколы, объявления и информация давались на русском языке. Молодежь из регионов, естественно, протестовала против этого, говоря, что это федерация Азербайджана, и вся информация должна быть на азербайджанском языке. Говорили, что ощущают себя гостями в собственной стране».

Вице-президент однозначно отвергает обвинения противоположной стороны в связи с притеснением со стороны FAIREX опытных и обладающих знаниями лиц: «Это из-за вас самих была инертна 50-летняя федерация. Кто вам мешал проводить нормальную деятельность?

Уже 10 лет FAIREX, не получая никакой финансовой помощи от государства, проводит ежегодно несколько республиканских чемпионатов, учебно-тренировочных сборов в регионах, выступала основным организатором двух мировых кубков по спортивному альпинизму в Баку, представляет Азербайджан в региональных и международных мероприятиях».

По словам альпиниста Гусейна Гасанова, они сами признают в интервью популяризацию скалолазания: «Увеличение числа клубов, числа восхождений…ясно, что это не совпадает с вашей проводимой десятилетиями политикой «двух клубов» — может, именно это вас и беспокоит?! Поэтому вы отрицательно оцениваете эти результаты. Вместо того, чтобы обрадоваться, вы выдумываете, мол произошло много событий, закончившихся потерями. Какие факты вы можете перечислить? Да никаких! Значит, вы кляузники! Все высказанное вами несерьезно.

В те дни также распространилась информация о гибели альпинистов в Швейцарии и Турции. В России ежегодно происходят подобные события. Выходит, в этих странах тоже нет спасательных работ? Или чтобы обосновать свою натуру вы выставите нас виноватыми и в этом? По мере популяризации альпинизма, подобные случаи могут происходить. До сих пор не было потерь потому, что, можно сказать, и деятельности то никакой не было.

Вы заявляете, что система безопасности разрушена. Но ведь у вас никогда и не было правил безопасности..! А FAIREX ставит перед входящими в нее клубами в качестве важного требования меры безопасности. В FAIREX действуют комиссии по безопасности, спасению и маршрутам. Вы собрали не имеющих отношения к альпинизму людей и провели выборы, якобы определив будущее федерации. На фотографиях конференции видны бизнесмены, которые ничего не знают о горах. Это вы на них надеетесь в развитии скалолазания?

Вашим интересам не соответствует, чтобы молодые люди в Азербайджане становились скалолазами, покоряли свои горы».

Скалолаз Ильгар Мамедов (чемпион страны по скалолазанию, отец покойной Рейхан Мамедовой):

«Выходит, федерация не смогла продвинутся за счет приглашенного из России руководителя. Так как на проведенных федерацией выборах в 2016 году присутствовал только один клуб, поэтому Минюст не признал результаты выборов. Естественно, не присутствующие на конференции клубы тоже не признали их, и в присутствии составляющих большинство этих клубов были проведены новые выборы, на которых мастер спорта СССР Низами Мурсагулов, являющийся с 1976 года членом правления Федерации альпинизма, единогласно был избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана».

Кто готовил погибших альпинистов?

Руководитель группы Намин Буньятов вместе с инструкторами федерации Сирханом Мамедовым и Фирузом Дадашовым в 2007 году взошел на вершину Пальмира (пик Ленина – 7134 метров), на Эльбрус (зимнее восхождение – 5642 метра), на Казбек (5033 метров). Высота Туфандага – 4000 метров. А теперь говорят, если те молодые люди были не профессионалами, то зачем их пустили на Туфандаг. Но дело в том, что они присоединились к клубу «Гилавар» всего за 15-20 дней до восхождения на Туфандаг, а до этого они были рядом с теми, кто задается этим вопросом, эти лица и дали им сертификат. Тогда возникает вопрос, как они возили для восхождения на Пальмиру непрофессионалов?

Одно из заявлений заключается в том, что для восхождения на Туфандаг требуется 5 дней, но покойным альпинистам дали всего 3 дня, поэтому у них не было времени на подготовку и тренировку. По словам А.Мустафаева, в реальности из-за того, что это территория Шахдагского национального парка, каждый должен платить ежедневно за пребывание там 4 маната, ни для кого ограничения в днях не ставятся. Альпинисты сделали обращение 14декабря, 17 декабря получили разрешение, и эти 3 дня они определили сами, и в какие дни они отправятся: «Никто не ставил им ограничения в днях, они отправились в Туфандаг 23 декабря и сообщили, что из-за погодных условий не смогли подняться».

Последний контакт с альпинистами был около 19:00 24 декабря. Они сказали, что 25 числа поднимутся на вершину. То есть, как только от них не оказалось новостей 25 числа, на место отправились представители FAIREX, МЭПР и МЧС.

Делается интересное заявление, что сотрудники МЭПР не принимали участия в поисках альпинистов. Хотя все силы этого министерства с первых же часов были переданы в распоряжение группы МЧС для участия в поисках. Не принимали активного участия в поисках только метеорологи. Но Эмиль Велиев обвиняет и их. Они должны были выполнять свою работу, спасательные работы не входят в их служебные полномочия, поэтому обвинять их не логично.

«Один из тех, кто обвинял FAIREX и МЭПР – Эмиль Велиев работал исполнительным директором FAIREX. Он распространил среди участвующей в соревнованиях по скалолазанию молодежи ложную информацию, якобы средства, выделенные Министерством молодежи и спорта на соревнования, не дошли до спортсменов. Хотя, как исполнительный директор он хорошо знал, что что никаких денег не выделялось. Так как в FAIREX его привел известный врач Васиф Исмаил, то ему оказывалось доверие, однако за короткое время прояснилось, что он интригант и обманщик», — сказал Бабек Искандеров.

Два лагеря в одном и том же месте

Директор школы скалолазания Бабек Искандеров обнародовал интересный факт. По его словам, инструктор погибших альпинистов Сирхан Мамедов ранее, будучи в FAIREX, готовил и его самого: «В декабре 2011 года мы с ним поднялись на Туфандаг. 17 декабря он разбил лагерь для нас в том самом месте, где накрыло снежной лавиной погибших альпинистов. В 2015-2016 годах Намина Буньятова обучали в тех же местах. Все оборудование и маршрут эти ребята взяли у Эмиля Велиева и Сирхана Мамедова…».

Это означает, что случившееся с этими альпинистами, могло случиться и с группой, которая годами ранее разбивала там лагерь.

Далее Б.Искандеров продолжает: «Значит, те, кто ищут виновных в смерти альпинистов, пусть посмотрят на себя, на Федерацию альпинизма и ее инструкторов, Сирхана Мамедова, Эмиля Велиева… Сказанное о том, что спасателей не было – это абсурд. В тот же вечер, когда поступила информация, спасатели вышли на территорию. Инструктор по скалолазанию Сирхан Мамедов тоже принимал участие в этом поиске. Но Сирхам Мамедов в своем интервью сказал, что поиски велись не в том месте. Как вы определяете, где то место, а где нет? После того, как тела нашли, тогда уже говорите, что знали их местонахождение. Если вы были так уверены, то чего ждали 5 месяцев? Выходит, что обвинения со стороны бывшего руководства Федерации альпинизма на самом деле касаются их же активистов Эмиля Велиева и Сирхана Мамедова».

Как отмечают Б.Искандеров и Н.Мурсагулов, вероятность выбраться живыми из-под снежного завала составляет менее 10%: «При наилучшем раскладе из-под снежного завала можно выбраться живыми в течение пары часов. Как выяснилось, с альпинистами не смогли связаться когда они уже более полсуток находились под завалом. То есть, даже если бы их нашли в тот же момент, они не могли быть живы».

Затем Бабек Искандеров добавляет: «Теперь Эмиль Велиев и Сирхан Мамедов, Эльдар Джафаров объединились с необъективными журналистами и пишут далекие от реальности вещи. Эмиль Велиев и Сирхан Мамедов заявляют, что они вели поиски в правильном месте, но им помешали. Если они знали место, где альпинисты попали под снежный завал, то зачем они лезли на вершину? Есть еще один вопрос: откуда они знали, где именно разбили палатку? Может это вы посоветовали ребятам по телефону или заранее, чтобы они поставили палатку именно там? Как вы посоветовали в 2011 году…Эти ребята были вашими друзьями, почему для поддержки их вы не дежурили в ходе шествия в Хыналыг? Также скажу, что прибывший на место Сирхан сказал при всех, что как только найдут ребят, то их обувь принадлежит ему и их куртки тоже».

В целом, альпинисты часто погибают в соседних России и Турции, потому что у них много занимающихся этим. Скалолазание – одно из самых опасных занятий в мире, малейшая ошибка может закончится трагедией. Причиной смерти троих альпинистов стало то, что они поставили палатку в месте, где была опасность снежного обвала…

Говорят, что спасателям не дали сигнальных устройств. По словам А.Мустафаева, тех устройств, о которых они говорят, вообще ни у кого нет в Азербайджане. Даже в Швейцарии, где развит альпинизм, эти устройства широко не используются. С другой стороны, даже если бы они и были, никто не может знать, работали ли бы они на той территории.

Интересно, что для занимающихся альпинизмом в Азербайджане не принято никаких правил. Подготовленные FAIREX правила из-за возражений противоположной стороны не были приняты Кимбином и Минюстом. В этих правилах предусматривались условия для восхождения на гору и меры безопасности.

Дунья Сакит

Minval.az