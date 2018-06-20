Мужчины, снявшие на видео секс с туристкой из Китая, выдавали себя за аргентинцев, но говорили по-армянски.

Ранее женщина обратилась в полицию из-за видео, снятого ее партнерами. Она рассказала правоохранителям, что познакомилась с двумя мужчинами во время прогулки по Москве, затем они отправились в отель и занялись сексом. Китаянке не понравилось, что один из мужчин снимал процесс на видео.

По данным Life, полиция отыскала «аргентинцев». Одним из них оказался уроженец Пятигорска «с армянскими корнями». По его словам, из-за трудностей перевода он не понял просьбу китаянки удалить видео.

Мужчина утверждает, что женщина была всем довольна и даже оставила ему 30 долларов на выпивку. Он согласился сотрудничать с правоохранителями.

Minval.az