С ее помощью не удается решить ни политических, ни экономических, ни демографических проблем

В 1986 году в доживавшем последние годы СССР вышла в свет детективная повесть Николая Оганезова «Играем в «Спринт»». Действие происходило в одном из курортных городков на Черноморском побережье, и толчком к весьма драматичным событиям, едва не стоившим жизни одному из персонажей книги, послужил…баснословный выигрыш в популярную в СССР мгновенную лотерею «Спринт». По мысли автора книги, «шальные деньги» не принесли, да и не могли принести счастья своему обладателю.

Мысль, скажем так, небесспорная. Тем более что есть множество историй, когда выигрыш в лотерею или даже в казино позволял основать свой бизнес, да и просто купить массу приятных вещей. Другой вопрос, что порой в жизни оказывается непросто отличить, где баснословный выигрыш и «золотой бонус», а где роковая ловушка. Классический пример здесь — Армения с ее, казалось бы, уникальным ресурсом: зарубежной диаспорой.

На нее здесь всегда возлагали уникальные надежды. В Ереване не сомневались: «диаспора» зальет страну золотым дождем, «армянское лобби» продавит все решения…Но в реальности потенциал «лобби» слишком переоценили, инвесторы, в том числе и из диаспоры, в Армению не спешат, кое-кого удавалось расколоть на гуманитарную помощь, но после того, как в Армении эти деньги банально «крутили» и разворовывали, закрываются и благотворительные фонды.

«Голос Армении» публикует статью Армана Саакяна, главы Ассоциации армянских выпускников МГИМО, который назидательным тоном изрекает: «»Бархатная революция» стала шансом для переосмысления не только внутренних процессов в Армении, но и в многомиллионной диаспоре. Мы должны делать шаги в сторону объединения, в основе которого лежит идея укрепления армянской государственности. Для достижения этой цели важно сформировать повестку и глобальную миссию, которая будет принята всеми разрозненными частями армянского мира и претворена в жизнь». И весьма прозрачно дает понять, чего именно ждут «на исторической родине» от своих зарубежных сонародников. Сначала господин Саакян долго и нудно перечисляет «армянских героев», среди которых оказывается и профессиональный террорист Монте Мелконян, и командир Армянского легиона вермахта Драстамат Канаян, и его заместитель Гарегин Нжде. Оказывается, «каждый армянин, где бы он ни был, обязан вести борьбу за Армению на разных фронтах: военном, информационном, экономическом и лоббистском». Из чего следует безапелляционный вывод: диаспора должна поспособствовать росту обороноспособности Армении! Каким образом? Сущий пустяк, полтора-два миллиарда долларов. Что вам, жалко соотечественникам помочь?

Второе направление, по Саакяну, это «интеллектуальный потенциал». Как уверен сей господин, «помимо денег мы должны начать процесс массовой и профессиональной репатриации умов». Правда, тут же признает: «К сожалению, на данном этапе сложно говорить о серьезной волне репатриантов без возможности найти работу. Создание рабочих мест должно стать наряду с укреплением армии одной из сверхзадач государства и диаспоры. Не благотворительность, а именно создание рабочих мест. Предприниматель, создающий рабочие места, — вот кто должен быть героем времени для сегодняшней Армении».

Добавим от себя: кроме всего прочего, с помощью диаспоры в Армении пытались решить одну из острейших сегодняшних проблем — демографическую. Серж Саргсян со своим анекдотичным обещанием довести население Армении к 2040 году до 4 миллионов вынужден был расстаться с властью, но проблема осталась. Грант Багратян, бывший премьер-министр Армении, еще несколько лет назад потрясенно констатировал: люди уходят из Армении пешком по железнодорожным путям! Темпы миграции из Армении превышают среднемировые в 10 раз. По подсчетам независимых экспертов, страну в среднем покидает один ее гражданин каждые 20 минут.

Теперь, после «бархатной революции», в Армении вновь пытаются восполнить демографический пробел за счет диаспоры. Во время своей поездки в Сочи Никол Воваевич Пашинян горячо убеждал местных армян перебираться на родину. Эксперты не очень верят, что этнические армяне из Марселя или Санта-Барбары переедут в Ванадзор и Чаренцеван, но вот уговорить на переезд армян из Ирана, Ливана или воюющей Сирии представляется уже задачей вполне решаемой. Тем более что многие помнят кампанию по «репатриации» середины ХХ века: тогда из Армении планомерно выдавливали азербайджанцев, а на их место переселяли армян, в основном с Ближнего Востока.

Но вот повторить опыт не получается. Армяне сначала из Ирака, затем из Сирии вроде бы перебирались в Ереван, но здесь не задерживались. Во-первых, их пугала обрисованная перспектива: переселять армян из диаспоры планировали на оккупированные азербайджанские земли. А те не очень горели желанием ехать с одной войны на другую. А во-вторых, не видели для себя на новой родине с ее бедностью и «безнадегой» экономических перспектив.

Но самое неприятное, в Ереване сокращают даже те программы, которые худо-бедно работали. В Армении бушует громкий скандал вокруг министерства диаспоры. Новый глава ведомства — Мхитар Айрапетян — выявил, что в различных программах ведомства были допущены излишества. Под удар попала программа «Вернись домой», в рамках которой молодежь из диаспоры посещала Армению. Ее тут же приостановили, не пощадив чувств даже тех, кто уже купил билеты и готовился «знакомиться с родиной». А это ни много ни мало юноши и девушки аж из 84 стран. Мхтитар Айрапетян отметил, что с пониманием относятся к недовольству тех родителей, которые уже купили авиабилеты для своих детей, чтобы отправить их в Армению. Но тут же с металлом в голосе продолжил: «Однако все, что мы делаем, направлено также на то, что хотя и сегодня им причиняется некоторое неудобство, однако завтра они примут участие в других наших программах гордо, с высоко поднятой головой, будучи уверенными, что любая потраченная нашим министерством копейка была целенаправленной и открытой – без раздутых цифр. Я понимаю тех нескольких сотен людей, которые купили эти авиабилеты, однако наш принцип – исключить коррупционные риски».

И что же — туш, фанфары, слава борцам с коррупцией, чепчики в воздух?

Для начала, в Армении далеко не все проявили понимание и поддержку. Министр вроде бы верно рассуждал об «аудите» и проверке тендеров, которые раз за разом выигрывали одни и те же фирмы по приему путешествующей по «исторической родине» молодежи из диаспоры, но в Армении задают весьма неприятные вопросы: а почему нельзя было проводить аудит, не отменяя уже оплаченных поездок? Может, у нового начальства просто не хватает квалификации? Или нужен именно громкий жест?

И это еще не самый неприятный вывод. Оставим в стороне исторические реалии вообще и тот факт, что «домом» именовали государство, сколоченное на землях азербайджанского Эриванского ханства, в частности. Министра возмутило другое: «К примеру, на ланч каждого из участников программы «Вернись домой» предоставлялось 4 тысячи драмов: что каждому ребенку собирались подавать баранину, черную икру, или что?» — заявил Мхитар Айрапетян в беседе с журналистами. 4 тысячи драмов — это чуть больше 8 долларов США. Или 14 манатов с «хвостиком». Не та сумма, на которую можно кормить черной икрой. Но вот то, что министр включил в список слишком роскошных и дорогих, по его разумению, продуктов еще и баранину, как минимум дает изрядную информацию к размышлению, в какую страну пытались заманить юношей и девушек оборотистые ереванские чиновники.

И да, цены на баранину — самая маленькая из поджидающих их на «родине» неприятностей. Львиную долю ответственности за которые, кстати говоря,несет все та же политическая верхушка диаспоры.

Конечно, благодаря зарубежным общинам и действовавшим в них «традиционным партиям» в армянской «тусовке» кипела политическая жизнь. Но она была «заточена» исключительно на территориальные претензии к соседям. Без своего государства обсуждать экономику, пенсии и налоги бессмысленно, зато в Ницце и Лос-Анджелесе так комфортно рассуждать о том, кому должны принадлежать Карс, Шуша или Ахалкалаки, не задумываясь о военной и экономической цене этих вопросов. С той же легкостью рассуждали об этом в советской Армении, где могли издавать «Очаг» Зория Балаяна, но при этом на комбинат «Наирит» исправно поступал азербайджанский газ.

Но теперь в Армении уже не получается не думать о трубопроводах, которые обходят ее стороной, «Полонезах», которые простреливают всю ее территорию, и «грузе 200», регулярно поступающем из Карабаха. И вряд ли «репатриированные умы» из диаспоры подскажут ереванцам, как им быть теперь. То, что Армения приняла за «золотой бонус», обернулось для нее вполне реальной катастрофой.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az