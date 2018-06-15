Какими оказались итоги визита в Москву Ильхама Алиева?

Вечером 14 июня с матча Россия — Саудовская Аравия начался Чемпионат мира по футболу. «Выход из группы», «разница забитых и пропущенных мячей», гол, офсайд — все это в ближайшее время будет в топе новостей и уж точно в фокусе внимания аудитории. Излишне напоминать и о другом: события такого масштаба, как Чемпионат мира по сверхпопулярному футболу — это не только спорт, но и политика. Тем более что на открытие столь масштабных соревнований, по традиции, приезжают главы государств и правительств, причем не только тех стран, чьи команды пробились в финальную часть мундиаля.

На церемонию открытия чемпионата мира прибыл и Президент Азербайджана Ильхам Алиев — вечером 12 июня. В СМИ попали видеокадры, которые чаще всего остаются за рамками официальной хроники: глава государства, спокойный, уверенный, спускается с трапа азербайджанского «Борта номер один», на московской земле его приветствует талисман чемпионата — волчонок «Забивака», с которым Президент немного поиграл в футбол, затем — автографы на мячах, подготовленных для чемпионата…

На следующее утро СМИ уже передавали официальную хронику. В Москве прошла встреча Президента Ильхама Алиева с его российским коллегой. Владимир Путин констатировал на переговорах: «Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко обсудим, позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию» — уточнив, что до этого времени представители Москвы и Баку будут заниматься подготовкой визита. «Уже сейчас можно сказать, что отношения развиваются, развиваются очень успешно: за прошлый год у нас рост товарооборота на 34,4%, за первый квартал этого года — еще почти 19, то есть, это очень хороший темп, который нужно поддержать», — считает российский лидер.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил: «Я хотел бы выразить удовлетворение развитием наших отношений, поблагодарить за приглашение посетить Россию в конце августа». Как отметил азербайджанский лидер, есть планы расширения экономического взаимодействия. «Мы видим уже конкретные результаты проекта «Север-Юг» — уже наблюдается рост грузопотока из России в Азербайджан», — заметил он. Отношения двух стран в гуманитарной сфере Президент Азербайджана назвал «образцовыми».

Цитировали СМИ и другое заявление Владимира Путина на переговорах с главой Азербайджана: «Надеюсь, Вы с пользой, с интересом проведете это время в Москве. С интересом — исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой — потому что очень много приехало Ваших коллег из других стран и есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться». О каком именно знакомстве шла речь, наблюдатели не сомневались. Поздно вечером Никол Пашинян в «Фейсбуке» радостно сообщил: «После футбола президент России организовал маленький прием в формате глав стран СНГ. Там был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил и состоялась такое знакомство». Правда, тут же удрученно добавил, что «содержательного разговора не было».

У самого Пашиняна тоже состоялась встреча с Владимиром Путиным, который назвал армянского премьера не Николом Воваевичем, а Николом Владимировичем, чем вверг многих наблюдателей в нешуточное недоумение. Впрочем, станет ли новый премьер менять отчество так же, как Саргсян в свое время превратился из Сержика в Сержа, вопрос открытый. Важно другое. Нынешний московский раунд большой дипломатии на Южном Кавказе завершился, на первый взгляд, без «прорывных» договоренностей, которых от него, в общем-то, никто и не ждал. Но нет сомнений в другом: события в сфере большой дипломатии последних дней дают изрядную пищу для размышлений, как строится внешняя политика на Южном Кавказе. В особенности на российском «треке».

В самом деле, как раз накануне визита Президента Азербайджана в Москву в Баку приступил к работе посол РФ в Азербайджане господин Михаил Бочарников. Он уже провел торжественный прием в честь Дня России, где выступил с речью и констатировал, что дружба и партнерство, а также добрососедские отношения пронизывают все сферы сотрудничества Азербайджана и России. Да и сам факт, что Президент Азербайджана отправился на открытие мундиаля в Москву в то время, когда западные лидеры предпочли это событие бойкотировать, весьма красноречив.

Но…в Москву Президент Ильхам Алиев прилетел из Турции, где в городе Эскишехир состоялось торжественное открытие трубопровода TANAP, того самого трубопровода, который кое-кто из российских околокремлевсих комментаторов уже назвал «ударом в спину России» и т.д. Более того, нынешний визит Президента в Россию — первый после его инаугурации, состоявшейся еще 18 апреля. Первый свой визит после переизбрания на пост Президента Ильхам Алиев совершил в Турцию — по традиции. Затем побывал в Великобритании, с которой отношения у России, мягко говоря, не блестящие. Состоялся второй визит в Турцию — на открытие Трансанатолийского газопровода.

На самом деле здесь нет никакого противоречия. Азербайджан заинтересован в добрососедских и конструктивных отношениях с Россией. Другое дело, что свою внешнюю политику, в том числе на российском треке, Азербайджан выстраивает с чувством собственного достоинства и на основе приоритета собственных национальных интересов. И отношения с Россией в случае с Азербайджаном тоже не строятся по принципу «старших» и «младших» братьев, мелочной опеки и верноподданнического заискивания, как это делает…ну, скажем, Армения. Для премьер-министра которой, кстати говоря, московский раунд закончился не без политических потерь.

Нет, конечно, в ходе переговоров было сказано много слов о «дружбе», «союзнических отношениях» и т.д. Но за несколько дней до мундиаля в Алма-Ате состоялась встреча министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе которой Сергей Лавров, глава МИД РФ, если верить «Коммерсанту», сначала высказал свое раздражение в адрес властей Казахстана — из-за договоренностей Казахстана и США об американском транзите грузов в Афганистан через Каспий.

В Москве обеспокоены: США создадут на Каспии свою инфраструктуру! В Казахстане заверяют: никаких баз и военных объектов не будет. Еще один повод для конфликта России с союзниками — это так называемые референс-лаборатории. А вот они есть не только в Казахстане, но и Армении. В РФ уверены: эти лаборатории собирают биоматериалы, чем они тут заняты, непонятно. А главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен: «Мы имеем сегодня эрозию режима коллективной безопасности: дисциплина упала, и страны по разным поводам не выполняют какие-то обязательства. В нынешних условиях с точки зрения Москвы совершенно очевидно, что это недопустимо. Я думаю, что Москва совершенно правильно обратила внимание на выполнение этих союзнических договоренностей. События в Армении, да и ситуация, которая, может быть, сегодня складывается вокруг Казахстана, подчеркивает, что на территории постсоветского пространства американцы по-прежнему играют в эту контригру». По информации «Коммерсанта», Россия обсуждает с Ереваном возможность подписания отдельного документа о сотрудничестве в сфере биологических исследований. Этот документ сможет открыть доступ российским специалистам к действующим на территории Армении лабораториям.

Речь, впрочем, не только о лабораториях. В Москве весьма прозрачно дают понять, что отныне желали бы регламентировать внешнюю политику стран-членов ОДКБ. А в особенности их связи с Западом.

При этом понятно и другое. В отношениях с тем же Казахстаном в Москве предпочитают не рисковать. Тем более что здесь и так достаточно «шероховатостей». В Астане проявляют интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, идущей в обход России, вспоминают об устроенном Голощекиным и Мирзояном в тридцатые годы «голодном геноциде», объявляют о переводе казахского языка на латиницу, что в Москве расценили как невиданное самоуправство…И еще дают понять: если членство Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС не будет отвечать интересам Астаны, страна из этих соглашений может выйти. И самое главное, в этом случае у РФ не так много возможностей надавить на Казахстан при помощи экономики не так много. Пустить в ход военную силу — после «крымнаша» на фоне «каспийских» договоренностей с США тоже слишком рискованно. То есть в Москве могут высказать свое недовольство, но устраивать «выкручивание рук» — уже вряд ли.

Иное дело — Армения. Где до последнего времени считали, что могут демонстративно «сидеть на двух стульях», участвовать в натовской программе «Партнерство ради мира», периодически отправлять делегации в Брюссель и при этом оставаться членами ОДКБ и получать от РФ в подарок оружие. Теперь же Сергей Лавров дает понять: правила следования в московском фарватере ужесточаются. А значит, Николу Воваевичу придется это учитывать. И поумерить разговоры насчет «комплементаризма», «многовекторности» и т.д. — со всеми вытекающими реальными внутриполитическими последствиями и крушением надежд на «западные инвестиции». Просто потому, что в реальной жизни невозможно пожертвовать «маленьким кусочком суверенитета». Суверенитет у государства или есть, или его нет. А если совсем уж начистоту, можно быть или самостоятельным государством, или чьим-то форпостом. И если с государством ведут тонкую и уважительную дипломатию, то форпостом, как бы это помягче, активно пользуются, но вот никакого уважения и пиетета уже не проявляют. Что и продемонстрировал со всей убедительностью нынешний московский раунд южнокавказской дипломатии, сопряженный с началом Чемпионата мира по футболу. И если пока можно только гадать, кто станет чемпионом, то нет сомнений в другом: свой «политический матч» в Москве Азербайджан уже выиграл.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az