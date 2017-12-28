Учитель английского языка бакинской школы №220 Ровшан Азизов, который является сторонником мира между Азербайджаном и Арменией и пропагандировал это среди учеников, лишился работы.

Об этом сайту axar.az сообщил сам Р.Азизов, который готовил специальные видеоролики, в качестве сторонника мира между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что в связи со своим увольнением попросил пригласить в школу педагогический совет, но его просьба не была учтена.

Вместе с тем портал modern.az утверждает, что недавно Р.Азизов одел на азербайджанскую школьницу армянский национальный костюм, сфотографировал ее на фоне армянской церкви в Баку и опубликовал эту фотографию на своей странице фейсбуке, что вызвало серьезные протесты.

Ранее в соцсетях распространилась жалоба на этого учителя, в которой отмечалось, что он сам открыто признает, что воспитывает учеников в духе любви к армянам.