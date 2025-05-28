Специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану запретили ввоз 152 тонн продукции из Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба надзорной службы, речь идет о девяти партиях растениеводческой продукции общим весом 152 тонны. На пунктах международных пунктах пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Тагиркент-Казмаляр» при проверке документов выяснилось, что продукцию из Азербайджана «пытаются завозить по недействительным фитосанитарным сертификатам».

Продукция возвращена в страну-экспортер.

Кроме того, в ходе вторичной проверки на таможенно-логистическом терминале «Виадук» в 18 партиях с томатами, картофелем и яблоками весом более 400 тонн, поступившей из Азербайджана, «были выявлены вредители – южноамериканская томатная моль, восточная плодожорка и картофельная моль».

Зараженную продукцию направили на обеззараживание и после повторного контроля выпустили в свободное обращение.