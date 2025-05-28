Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая с.г. в Стамбуле. В соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате «1000 на 1000″ человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.

Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

Хотел бы вновь выразить признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, как вчера подтвердил в ходе своего визита в Москву Министр иностранных дел Турции Х.Фидан.

Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — отметил Лавров.