Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в выступлении перед концертом в Лачине, посвященным Дню независимости Азербайджана, подчеркнул сплочённость Азербайджана, Турции и Пакистана.

«Азербайджан в свое время подвергся нападению со стороны Армении. Турция и Пакистан, как скала, встали рядом с Азербайджаном. Пакистан подвергся нападению со стороны Индии, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган и наши братья и сестры в Турции без промедления поддержали нас. Это была поддержка, твердая как неприступная крепость. И мой дорогой брат Ильхам Алиев, и наши азербайджанские братья и сестры проявили такую же решимость и продемонстрировали свою солидарность с Пакистаном.

Это один из прекрасных моментов в нашей истории, когда три братские страны сплотились как одна семья. Они сплотились в трудные времена, и мы никогда этого не забудем. Я никогда не смогу отплатить за поддержку моего брата Президента Эрдогана и, конечно же, моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева. Да вознаградит вас Аллах. Благодарю за это братство и искреннюю поддержку», — сказал премьер-министр Пакистана.

Выразив благодарность президентам Азербайджана и Турции за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира, премьер-министр сказал:

«К сожалению, там пролилась кровь. Они десятилетиями боролись против гнета. Они никогда не сдадутся. Пока не будут обеспечены их права в соответствии с Уставом ООН, и не будут выполнены резолюции Совета Безопасности. Пакистан всегда находился рядом с кашмирцами, Турция и Азербайджан продемонстрировали такую же решимость. Настанет день, когда народ Кашмира обеспечит свои права».