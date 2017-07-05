В Баку не планируют отменять участие во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в среду.

«На данном этапе не рассматривается вопрос отмены встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна», — сказал Х.Гаджиев (цитата по «Интерфаксу»).

«Этот вопрос должен быть изучен комплексно и после этого будет дан ответ. Азербайджан участвует в переговорах не ради имитации. Наша позиция тверда. Мы хотим субстантивных переговоров», — добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования может состояться 11 июля в Австрии.