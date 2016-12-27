События 2016 года привлекли внимание к мощи российской армии. Участие страны в бомбардировках сирийского Алеппо вызвало возмущение международного сообщества, а спецслужбы США в настоящее время считают, что российские военные хакеры повлияли на американские выборы в пользу Дональда Трампа, опубликовав электронные письма, которые стали разрушительными для его конкурентки Хиллари Клинтон.

Несмотря на всю их противоречивость, оба случая были для России стратегически успешными, в настоящее время Алеппо завоеван поддерживаемыми Москвой правительственными войсками, а Дональд Трамп является избранным президентом Америки.

Военная история РФ, причем как при Владимире Путине, так и задолго до него, однако, усеяна рядом существенных неудач. Томас Колсон в своей статье для Business Insider, перевод которой сделал ONLINE.UA, приводит список самых амбициозных военных проектов России, которые привели к серьезным провалам.

8. Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» был назван «первым в послевоенном мире танком третьего поколения». Поэтому большим разочарованием было, когда новая, высокотехнологичная военная техника сломалась во время репетиции парада Победы в Москве в 2015 году и была отбуксирована с помощью веревок и других транспортных средств.

7. Это был не единственный провал с танком в России. Советский Т-80 был первым, оснащенным газотурбинным двигателем танком, когда он был представлен в 1976 году.

Тем не менее, солдаты, работающие на танке во время первой чеченской войны (1994 — 1996 гг) обнаружили, что машины непригодны для ведения войны в городе, для чего они и были куплены. Когда бортовая броня танка была повреждена, неиспользованные боеприпасы внутри автозагрузчика машины взорвались и уничтожили ее. Танк был таким провалом, что министр обороны согласился никогда их больше не заказывать.

6. История неудачных экспериментов в России с танками на этом не заканчивается. «Царь-танк» получил почти мифический статус, с тех пор как необычное средство передвижения было впервые опробовано в 1914 году. Бронированный механизм был спроектирован с тремя колесами — два 9 метровых колеса со спицами и одно поменьше сзади.

Из-за просчетов с весом трехколесный дизайн часто приводил к тому, что его заднее колесо застревало, в то время как водитель подвергался артиллерийскому обстрелу из-за отсутствия брони. Устройство не прошло стадии тестирования, и был сделан только один экземпляр.

5. Крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 «Буря» была разработана в качестве противодействия угрозе со стороны авианосцев и военных кораблей США.

Для чего она не была разработана, так это совершать удары по дружественной территории. Но именно это и произошло в 2002 году, когда одна из ракет дала осечку во время российских военных учений и ударила по Атырауской области на западе Казахстана, к большому позору тогдашнего министра обороны России Сергея Иванова.

4. МиГ 1.44 был ответом Советского Союза на создание США своего перспективного тактического истребителя ATF пятого поколения в 1980-х годах.

Спустя тридцать лет статус МиГ 1.44 остается загадкой — он совершил свой первый и единственный полет в феврале 2000 года, когда инженеры обнаружили в нем механические проблемы. Единственный известный прототип был помещен на длительное хранение в ангар лётно-исследовательского института им. М. М. Громова в 2013 году, и его статус остается неизвестным.

3. Российский флагман, авианосец «Адмирал Кузнецов», является единственным в России ведущим боевую службу авианосцем, будучи полностью работоспособным с 1995 года.

Он сыграл важную роль в кампании по бомбардировкам России в Сирии, выступая базой для истребителей, участвующих в авиаударах, но с учетом солидного возраста проблемы донимали его на протяжении многих лет. В ноябре 2016 года один из российских истребителей МиГ-29 разбился при попытке приземлиться на авианосец. Спустя несколько недель произошел еще один подобный случай, когда реактивный самолет Су-33 упал в море после неудачной посадки.

Авианосец сталкивается с проблемами в течение длительного времени. Из-за проблем с силовой установкой, когда судно вводят в действие, его обычно сопровождают буксиры, чтобы доставить обратно в порт. В 2009 году, вследствие короткого замыкания, на борту судна возник пожар, в результате которого погиб один из членов экипажа, а спустя месяц попытка дозаправки судна в море вызвала большой разлив нефти у берегов Ирландии.

2. 17 февраля 2004 года президент РФ Владимир Путин взошел на борт атомного подводного стратегического крейсера «Архангельск» проекта 941 «Акула», чтобы наблюдать за испытательным запуском новой разработанной баллистической ракеты.

К сожалению для России, ракеты Р-29РМУ2 «Синева» запустить с атомных подводных лодок «Новомосковск» и «Карелия» не удалось из-за неуказанных технических проблем, к стыду многих вокруг. Путин впоследствии приказал своему министру обороны провести срочный пересмотр программы.

1. Пожалуй, самая странная из недавних военных неудач России произошла в 2013 году, когда на потрясенных отдыхающих на Балтийском побережье России из воды выплыло гигантское военное судно. Представитель военно-морского флота России сказал, что пляж должен был быть очищен для учений.