Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора 31 октября призвал президента США Дональда Трампа возобновить военную операцию против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Однако Трамп пока предпочитает продолжить дипломатические переговоры с Тегераном. Об этом сообщают Axios и израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

По их данным, Нетаньяху опасается, что переговоры при посредничестве Катара приведут к ослаблению давления на Иран. Трамп, напротив, хочет дать дипломатии больше времени и просит Израиль не вмешиваться в этот процесс.

Вашингтон при этом готовится к возможному возобновлению масштабных ударов в случае провала переговоров. Посредником между сторонами выступает Катар, представители которого продолжают встречи с иранскими чиновниками в Дохе.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение пока не достигнуто, а дальнейший прогресс зависит от позиции США.