В Азербайджане планируется создать Палату частных судебных экспертов, а также установить порядок их налогообложения, обязательного государственного социального и медицинского страхования. Соответствующие положения предусмотрены законопроектом о внесении изменений в ряд законодательных актов, который обсуждался в Милли Меджлисе в первом чтении.

Представляя документ, член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров отметил, что законопроект создаёт нормативно-правовую основу для формирования института частной судебной экспертизы.

По его словам, документ предусматривает изменения в нескольких законодательных актах, регулирующих деятельность судебных экспертов. В частности, предлагается установить порядок постановки частных судебных экспертов на налоговый учёт, представления налоговых деклараций и налогообложения доходов, получаемых за проведение экспертиз.

Как сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов, вознаграждение, получаемое частными судебными экспертами за услуги по договору, предлагается облагать налогом по ставке 10% без вычета расходов. При этом такие доходы будут относиться к категории доходов от непредпринимательской деятельности.

Кроме того, законопроект предусматривает включение частных судебных экспертов в систему обязательного государственного социального страхования. Как сообщил представитель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, соответствующие отчисления предлагается рассчитывать в размере 15% от доходов после вычета расходов.

Также частные судебные эксперты будут включены в категорию занятых лиц и охвачены системой обязательного медицинского страхования.

Отдельным положением предусмотрены создание Палаты частных судебных экспертов, определение порядка возбуждения и ведения дисциплинарного производства в отношении них, а также установление правил осуществления судебно-экспертной деятельности в электронном формате.

Кроме того, предлагается исключить свидетельство частного судебного эксперта из перечня разрешений на осуществление предпринимательской деятельности.

Законопроект разработан в рамках дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы.