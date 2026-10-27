В турецкой Анталье в результате мощного смерча погибли четыре человека, еще один получил ранения. Все пострадавшие были рабочими строительной площадки.

Как сообщают турецкие СМИ, трагедия произошла 26 октября около 23:00 по местному времени в квартале Февзи Чакмак района Кепез, на улице 6199.

Вечером в Анталье наблюдались сильные дожди и ветер. Метеорологическая служба Турции ранее объявила желтый уровень опасности из-за ожидаемых ливней.

Смерч внезапно образовался на территории строительной площадки жилого комплекса. Сильный вихрь разрушил два контейнера, в которых находились рабочие. Пять человек оказались выброшены наружу.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиция, пожарные и спасательные подразделения.

По предварительным данным, двое рабочих погибли на месте, еще двое скончались после доставки в больницу. Пятый пострадавший получил травмы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Смерч также опрокинул башенный кран, установленный на строительной площадке. Однако, по словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, гибель и ранения людей не связаны с падением крана.

Губернатор, прибывший на место происшествия, назвал случившееся крайне необычным природным явлением. Он отметил, что смерч имел локальный характер: в других районах города подобных происшествий не зафиксировано, а расположенные рядом здания практически не пострадали.

