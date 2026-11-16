Руководителей OpenAI вполне можно понять, если они испытывают досаду. Именно запуск ChatGPT четыре года назад положил начало буму искусственного интеллекта. Вскоре появилось бесчисленное множество аналогичных чат-ботов, однако ни одному из них так и не удалось превзойти ChatGPT по популярности. К прошлому году годовая выручка OpenAI достигла 13 млрд долларов — на тот момент почти втрое больше, чем у её главного конкурента Anthropic, пишет The Economist.

Тем не менее именно Anthropic, основанная группой бывших сотрудников OpenAI, как ожидается, на этой неделе привлечёт рекордные 90 млрд долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). По сообщениям СМИ, компания рассчитывает на рыночную оценку в 1,5 трлн долларов, что превышает 1,3 трлн долларов, в которые была оценена пока ещё непубличная OpenAI во время недавнего частного раунда финансирования.

OpenAI, возможно, выиграла первый этап конкурентной борьбы между разработчиками ИИ-моделей, когда главным продуктом были чат-боты. Однако на втором этапе, когда основным источником доходов стали ИИ-агенты для программирования, Anthropic одержала убедительную победу.

Claude Code — инструмент Anthropic для написания программного кода — появился в начале 2025 года, но именно в этом году его популярность начала стремительно расти. В результате Goldman Sachs, ведущий инвестиционный банк, сопровождающий IPO Anthropic, прогнозирует, что выручка компании в текущем году достигнет 53 млрд долларов. Это более чем в десять раз превышает показатель предыдущего года и значительно превосходит ожидаемую выручку OpenAI в размере 35 млрд долларов.

Впрочем, напрямую сравнивать эти показатели непросто: Anthropic учитывает в выручке все продажи через облачных партнёров, тогда как OpenAI исключает долю доходов, перечисляемую посредникам.

Тем не менее события последних лет показывают, насколько быстро можно утратить лидерство на стремительно развивающемся рынке искусственного интеллекта. За последние месяцы использование собственного инструмента OpenAI для программирования — Codex — также значительно выросло.

Но гораздо важнее другое: обе компании ищут новые крупные источники доходов, и конкуренция между ними, по всей видимости, вступает в очередную фазу. Anthropic и OpenAI активно стремятся распространить использование ИИ-агентов на все сферы интеллектуального труда. При этом OpenAI делает ставку и на ряд других способов коммерциализации своих технологий. Какая из стратегий окажется успешнее?

Обе компании рассчитывают, что стремительный рост в ближайшие годы позволит оправдать их гигантскую рыночную стоимость. Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году годовая выручка Anthropic достигнет 636 млрд долларов. Инвестиционный банк William Blair, не участвующий в подготовке IPO, ожидает более скромный показатель — 414 млрд долларов. OpenAI, со своей стороны, недавно сообщила инвесторам, что рассчитывает к 2030 году выйти на выручку в 446 млрд долларов.

После того как на протяжении большей части года OpenAI уступала позиции своему главному конкуренту, в последнее время компания начала ускорять темпы роста. На прошлой неделе она сообщила инвесторам, что выручка от корпоративных продаж в третьем квартале удвоилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Этому способствовали ценовые скидки, призванные сделать предложения OpenAI привлекательнее продуктов Anthropic.

Однако у обеих компаний корпоративные расходы клиентов пока остаются сильно сконцентрированными. Как отмечает один из инвесторов Anthropic, доходы от ИИ-агентов сейчас распределяются по принципу «экстремального степенного закона»: непропорционально большая доля продаж приходится на крупнейших заказчиков, а внутри этих компаний основную часть расходов обеспечивают наиболее активные пользователи — почти всегда инженеры-программисты.

Это создаёт определённые риски, поскольку многие такие пользователи уже начали переходить на более дешёвые модели. Вместе с тем подобная концентрация свидетельствует об огромном потенциале дальнейшего распространения технологий.

В этом году Anthropic и OpenAI представили универсальных корпоративных ИИ-агентов, позволяющих сотрудникам без навыков программирования выполнять широкий спектр задач. Помимо сотрудничества с крупнейшими консалтинговыми компаниями, оба разработчика при поддержке фондов прямых инвестиций создали собственные независимые консультационные структуры, помогающие клиентам внедрять их технологии.

По словам источника, знакомого с деятельностью Ode — консалтингового подразделения Anthropic, поддерживаемого Blackstone и Hellman & Friedman, — более половины клиентов, которым компания помогла перестроить бизнес-процессы, увеличили прибыль как минимум на 10 млн долларов.

В прошлом месяце Anthropic также создала отдельное консалтинговое предприятие совместно с инвестиционной компанией Hg, ориентированное на европейский рынок.

Генеральный директор облачной компании Box Аарон Леви, сотрудничающей с обеими ИИ-лабораториями, считает, что правильное сочетание пользовательского опыта и эффективной стратегии продаж может оказаться даже важнее качества самих моделей.

Тем не менее технологические возможности моделей по-прежнему будут иметь решающее значение. И здесь Anthropic сохраняет заметное преимущество.

Инвесторы обеих компаний полагают, что всё большую роль будет играть способность ИИ выполнять сложные многоэтапные задачи, требующие нескольких часов или даже дней работы, например создавать приложения с нуля.

По мере того как предприятия будут всё чаще использовать более дешёвые и менее мощные модели для решения простых задач, разработчикам передовых ИИ-систем придётся доказывать своё превосходство именно в выполнении продолжительных и сложных процессов.

На одном из тестов таких возможностей — MirrorCode — даже новейшая флагманская модель OpenAI, представленная в прошлом месяце, уступает ведущей модели Anthropic, выпущенной ещё в июле.

Возможно, это объясняется более узкой специализацией исследований Anthropic. В то время как OpenAI стремится оставаться на переднем крае сразу по широкому спектру направлений, включая генерацию изображений и голосовые технологии, Anthropic сосредоточилась на способности своих моделей писать программный код и взаимодействовать с другим программным обеспечением.

Это различие отражает фундаментальное расхождение в стратегиях двух компаний.

Несмотря на усилия OpenAI по укреплению позиций в корпоративном сегменте, потребительский рынок остаётся для неё одним из главных приоритетов.

Еженедельная аудитория ChatGPT во всём мире достигает 1,2 млрд пользователей. Почти 100 млн из них платят за подписку не менее 8 долларов в месяц. Даже бесплатные пользователи приносят компании доход благодаря рекламному бизнесу, запущенному в феврале. Уже к августу его выручка в годовом исчислении достигла 1 млрд долларов.

В отличие от OpenAI, Anthropic практически не уделяет внимания потребительскому сегменту в проспекте своего IPO. Компания принципиально отказалась от рекламы, опасаясь, что коммерческие стимулы могут негативно повлиять на способность Claude предоставлять полезные ответы и подтолкнуть разработчиков к созданию продуктов, вызывающих зависимость у пользователей.

Таким образом, OpenAI ориентируется на значительно более широкий потенциальный рынок. Однако такой подход имеет и существенные недостатки.

В потребительском сегменте компании приходится конкурировать не только с Anthropic, но и с Google, чей чат-бот Gemini за последний год заметно укрепил свои позиции.

Кроме того, всё большую популярность приобретают персональные ИИ-агенты, такие как Instinct и Muse от Meta. Эти системы привлекают пользователей способностью самостоятельно выполнять повседневные задачи — от организации ужина с друзьями до приобретения билетов на концерты, которые уже официально распроданы.

OpenAI уже отказалась от некоторых направлений деятельности, в частности закрыв в марте свой инструмент генерации видео Sora. Тем не менее компания продолжает развивать поразительно широкий спектр проектов.

В следующем году ожидается презентация нового устройства — небольшого динамика в форме пончика, с помощью которого пользователи смогут взаимодействовать с ИИ-системами OpenAI. Кроме того, компания разрабатывает человекоподобного робота.

Главная опасность заключается в том, что OpenAI рискует чрезмерно распылить внимание и ресурсы между многочисленными направлениями.

В отличие от Anthropic, которая во втором квартале текущего года впервые получила операционную прибыль, OpenAI по-прежнему несёт значительные убытки.

Поэтому компании, вероятно, придётся как можно скорее последовать примеру своего конкурента и выйти на публичный фондовый рынок.