Министерство обороны России сообщило о введении режима прекращения огня на херсонском направлении с 04:00 по московскому времени (05:00 по Баку) 27 октября.

По данным российского военного ведомства, огонь прекращен в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки Херсонской области.

Ранее, 23 октября, стало известно о договоренности России и Украины о локальном перемирии в Алешках при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Как сообщал Белый дом, перемирие должно начать действовать 29 октября.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов ранее заявил, что российские войска введут режим тишины на херсонском направлении ранним утром 27 октября.