12 ноября с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции в Баку состоялась церемония открытия командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2026».

В учениях, проходящих в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, наряду с военнослужащими Азербайджанской Армии задействован также личный состав Департамента охраны ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Государственного агентства по охране стратегических объектов, сообщает минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память погибших во имя свободы трёх стран. Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Грузии и Турции.

Выступивший на церемонии открытия генерал-майор Вугар Аливердиев передал участникам мероприятия приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и пожелал успехов в выполнении поставленных задач. Было отмечено, что к учениям привлечено более 200 человек личного состава из трёх стран.

После выступлений участникам церемонии была представлена подробная информация о целях учений, поставленных задачах и деятельности соответствующих государственных структур.

Было сообщено, что целью регулярно проводимых учений является совершенствование координации совместных действий по охране региональных экономических проектов и стратегических объектов, развитие оперативных и аналитических навыков участников по обеспечению безопасности при транспортировке природных ресурсов.

Отметим, что командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2026», представляющие важное значение с точки зрения расширения взаимодействия и обмена опытом, продлятся до 20 ноября.