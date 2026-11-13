В Баку задержан водитель автомобиля ГАЗ-3110, грубо нарушавший правила дорожного движения и создававший угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Баку, водитель Наджаф Мехтиев был направлен на медицинское освидетельствование из-за подозрительного поведения. Проверка подтвердила, что он употреблял наркотические вещества.

В отношении водителя составили административный протокол и направили его в суд.

По решению суда Мехтиев арестован на 45 суток, а его право управления транспортными средствами ограничено сроком на один год.