В Азербайджане задержан Мехмет Реджеп Демир, которого считают одним из руководителей вооружённой преступной группировки Бариша Боюна, действующей в Турции и за её пределами.

Как сообщает турецкая пресса, в отношении Демира выдано 48 ордеров на арест. Он был задержан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы (статья 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана).

После задержания прокуратура Стамбула начала процедуру его экстрадиции в Турцию. Для этого азербайджанским судебным органам направлен официальный запрос.