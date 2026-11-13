Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы решить вопрос с Кубой до окончания своего второго президентского срока.

«Я хочу решить вопрос с Кубой до того, как уйду. И у нас есть очень способный, талантливый человек, который может этим заняться, — Марко Рубио. Его родители родом оттуда, как вы, наверное, знаете, и он с удовольствием взялся бы за это. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Дела там идут очень плохо. По сути, это несостоявшееся государство. Как ни назови — страна, государство, — оно потерпело крах», — заявил Трамп в интервью Salem News Channel.