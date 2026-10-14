Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что республиканцам будет непросто сохранить большинство в Конгрессе на промежуточных выборах, поскольку исторически партия действующего президента часто теряет места. Об этом сообщает CNN.

«Мы знаем, что плывем против течения», – сказал Вэнс журналистам.

По его словам, партия сталкивается с серьезными историческими тенденциями.

«Но у нас есть такой же хороший шанс, как и когда-либо, чтобы бросить вызов этим тенденциям», – добавил вице-президент.

Вэнс также заявил, что республиканцы не собираются отказываться от борьбы ни в одном из штатов и сосредоточатся на тех гонках, где могут добиться победы.

Вице-президент США призвал сохранить большинство республиканцев в Сенате. Он добавил, что победа демократов приведет к повышению налогов, помешает бороться с мошенничеством и приведет к новым расследованиям вместо принятия законов в интересах американцев.