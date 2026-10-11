Иран считает ответ США на условия для начала переговоров недостаточным и требует от Вашингтона разъяснений по спорным вопросам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи в интервью Press TV.

«Сейчас американцы дали ответ. В своем ответе они приняли некоторые из наших условий, однако по некоторым вопросам остаются неясности. Таким образом, американцы ответили нам, а не мы отвечаем американцам. Американцы дали нам ответ, и мы считаем их ответ недостаточным», – сказал он.

По словам Резаи, Вашингтон должен устранить неясности, чтобы стало понятно, можно ли переходить к следующему этапу переговорного процесса.

«За последние два месяца американцы через три канала – Пакистан, Катар и даже Ирак – передавали нам предложения и просили нас представить им свои предложения. Мы сообщили американцам семь условий и заявили, что, если вы не выполните эти условия, то ни Ормузский пролив для вас не откроется, ни переговоров не будет», – отметил Резаи.

По его словам, Иран изменил подход к переговорам с США и не собирается возвращаться к прежней модели.