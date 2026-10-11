Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США не смогут поставить страну на колени, если внутри нее сохранится стабильность и власти не будут отстранять отдельные группы населения.

«Если мы сами не будем вводить санкции против себя и прибегать к избирательному исключению отдельных групп, враг не сможет изолировать нас или поставить на колени», – написал Пезешкиан в соцсети X.

По его словам, для противодействия угрозам Ирану необходимо создать условия, в которых молодые люди смогут раскрыть и проявить свои таланты и способности.