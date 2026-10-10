Нефтяной супертанкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Ираном, подорвался на морской мине. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По заявлению иранской стороны, судно следовало с отключёнными транспондерами. В КСИР утверждают, что взрыв произошёл после попытки танкера пройти по «незаконному маршруту».

Военно-морские силы КСИР предупредили, что аналогичная участь может постигнуть другие танкеры, нарушающие установленные Ираном правила безопасности в Ормузском проливе.

Независимого подтверждения этой информации в предоставленных данных нет.