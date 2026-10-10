Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп найдут возможность поговорить, если оба примут участие в саммите АТЭС в КНР, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Этот вопрос конкретно не обсуждался, но мы с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае — саммит АТЭС, и в этом мероприятии, по крайней мере на данный момент, можно сказать, что все лидеры: и российский, и американский заинтересованы принять участие», — сказал он журналистам.

«Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то, я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить», — продолжил Ушаков.