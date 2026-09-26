Хорошие и предсказуемые отношения с соседями стали одним из условий развития Азербайджана как транзитной страны. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

«Нам было необходимо иметь хорошие отношения с соседями и соседями наших соседей. В противном случае, будучи страной без выхода к открытому морю, как бы мы ни старались, добиться успеха было бы невозможно», — сказал глава государства.

По словам Алиева, сегодня отношения Азербайджана со всеми соседями ясны и, что еще важнее, предсказуемы.

Президент отметил, что для развития транзитных перевозок Азербайджан вложил значительные средства в железные и автомобильные дороги, морские порты и воздушные грузовые перевозки. В настоящее время электрифицировано 60% железных дорог, эта работа продолжается. Азербайджан также имеет железнодорожное сообщение со всеми соседями и развитую внутреннюю транспортную сеть.

По словам главы государства, страна заранее создавала условия для того, чтобы грузоотправители выбирали маршрут через Азербайджан. Речь шла как о физической инфраструктуре, так и об административных условиях для мультимодальных перевозок, включая использование паромов.

«Эта работа велась еще до нынешних геополитических изменений. Пять лет назад нарушение традиционных цепочек поставок было трудно даже представить», — заявил Алиев.

Коснувшись вопроса безопасности, президент отметил, что она сегодня является еще одним важным фактором в мире.