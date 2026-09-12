Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди, который одновременно является главнокомандующим вооруженными силами страны, снял с должности командующего войсками в провинции Майсан, откуда был нанесен удар беспилотниками по нефтяному объекту на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство INA.

По его информации, аз-Заиди отстранил от должности командующего оперативным командованием Майсана после подтверждения данных о том, что недавние атаки на королевство были совершены из района, расположенного в этой провинции.

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