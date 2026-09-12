Армения может повысить арендную плату за размещение российской военной базы в случае роста цены на поставляемый из России газ. Об этом заявил глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Вилен Габриелян в интервью Factor TV.

По словам депутата, такой пересмотр финансовых условий может стать одним из инструментов в отношениях между Ереваном и Москвой. Он отметил, что значительная часть расходов на территорию и обслуживание базы приходится на Армению.

«Если цена на газ должна быть повышена, то мы тоже должны понимать, какой инструментарий у нас есть в переговорном процессе с партнерами, чтобы максимально сдержать повышение», — сказал Габриелян.

При этом он подчеркнул, что возможное повышение платы за базу не является единственным рычагом, который может использовать армянская сторона в переговорах с Россией.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил об отсутствии необходимости в 102-й российской военный базы в Гюмри. Он добавил, что Ереван не будет возражать, если Москва решит вывести своих военных.