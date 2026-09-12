Президент России Владимир Путин заявил, что возможный ввод европейских войск на территорию Украины будет означать прямую войну с Россией.

По его словам, европейские страны сейчас «подталкивают» свои государства к конфликту с Россией. Путин подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы, а оснований для конфликта между Россией и европейскими государствами нет.

Российский президент также заявил, что нынешние события в Украине стали результатом ошибок западных элит.

По его мнению, население европейских стран начинает осознавать, что их руководители втягивают страны в противостояние с Россией. Путин связал этот процесс в том числе с результатами выборов в Германии, отметив рост поддержки «Альтернативы для Германии». Он также раскритиковал энергетическую политику Европы и заявил, что ошибки европейских властей могут привести к дальнейшему росту цен на газ.