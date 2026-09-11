Президент США Дональд Трамп заявил, что взрослым американцам планируется выплатить по $5 тыс. в рамках «дивиденда Трампа».

В публикации в Truth Social Трамп отметил, что выплаты станут возможными благодаря притоку в США «триллионов долларов» инвестиций и экономическому развитию страны.

«Дивиденд в размере $5 000 будет выплачен, потому что американский народ этого заслуживает», — написал президент.

Трамп также напомнил о принятом ранее «Большом прекрасном законопроекте» (One Big Beautiful Bill) и выплате военнослужащим в размере $1 776. По его словам, в обоих случаях критики утверждали, что реализовать эти инициативы невозможно.

В завершение Трамп призвал американцев поддержать Республиканскую партию, добавив: «Сделаем Америку снова великой!».