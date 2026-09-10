Оттава готова присоединиться к европейской антибаллистической программе FREYJA и предоставить Киеву дополнительные оборонные технологии, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам Зеленского, на встрече 10 сентября стороны подробно обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины в этом и следующем году, зимний пакет помощи, энергетику и противовоздушную оборону. Украинский президент также рассказал Карни о российских ударах баллистическими ракетами и беспилотниками.

«Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA своими технологиями. Это необходимый и своевременный шаг. Также будут дополнительные поставки оборонной продукции», – отметил он.

Кроме того, лидеры обсудили перспективные двусторонние проекты в оборонной и экономической сферах.