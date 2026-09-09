Два человека погибли и еще три пострадали в результате удара российских беспилотников по международному автомобильному пункту пропуска «Старокозачье» на границе Украины с Молдовой. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, погибшие и пострадавшие находились возле пункта пропуска в момент атаки. Еще 16 человек были эвакуированы автобусами в безопасное место.

В результате удара повреждены здания пункта пропуска, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. На территории объекта возник крупный пожар.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временной приостановке оформления людей и транспорта на этом направлении. Власти Молдовы были проинформированы о произошедшем.