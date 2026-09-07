Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте по всей стране, сообщили в МИД РФ.

«Генеральное консульство ФРГ… должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, а все его сотрудники – покинуть пределы России не позднее указанной даты», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сотрудники филиалов Института имени Гёте должны покинуть Россию не позднее 13 сентября. Главе немецкой дипломатической миссии в Москве вручили соответствующие ноты, добавили в МИД.

В ведомстве отметили, что решение стало ответной мерой на закрытие 7 сентября генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.