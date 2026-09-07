Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности Евросоюза с Данией и жителями Гренландии в вопросе сохранения их суверенитета.

«Мы будем продолжать это делать. И мы хотим еще раз четко заявить, что будущее Гренландии – это дело народа Гренландии и Дании, никто другой не имеет к этому отношения. Территориальная целостность, суверенитет, неприкосновенность границ – это основополагающие принципы международного права», – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в гренландской столице Нууке.

Она отметила, что «Арктика стала одним из мест, где сталкиваются тектонические плиты геополитики».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС непосредственно заинтересован в происходящем в Арктике и поэтому готовит новую арктическую стратегию, которую представят этой осенью. По ее словам, документ будет отражать видение ЕС в отношении Арктики и более прочного партнерства с северным соседством Европы.

В завершение фон дер Ляйен особо отметила, что «Гренландия – это гораздо больше, чем просто партнер Европы».