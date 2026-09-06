Украина перед встречей с представителями администрации президента США Дональда Трампа определила ключевые условия по завершению войны с Россией, заявил президент президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

В преддверии встречи с американскими посланниками Зеленский провел совещание с переговорной группой, в состав которой вошли глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Президент подчеркнул, что Украина сохраняет конструктивный подход и заинтересована в том, чтобы как можно скорее завершить войну.

«Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены», – указал Зеленский.

Он также отметил необходимость координированной, содержательной и реалистичной работы.