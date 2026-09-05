В Кельбаджарском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель.

Об этом сообщает Trend .

Авария произошла на территории села Гюнейчиркин. Житель села, 30-летний Ибрагим Гулиев, находившийся за рулем автомобиля «Нива», потерял управление.

В результате машина съехала с высоты и упала в реку.

Водитель получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. По предварительной информации, он сломал ногу.

По факту ДТП проводится расследование.