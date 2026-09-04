В Азербайджане 14 775 человек работают в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. Такие данные за 2025 год приводит Государственный комитет по статистике.

Большая часть таких работников приходится на промышленность — 14 668 человек. В строительном секторе в подобных условиях работают 1 136 человек, в сфере транспорта и складского хозяйства — 2 533 человека, в сфере информации и связи — 244 человека. При этом 8 252 человека работают на тяжелых и вредных работах либо в условиях неблагоприятного климата. Из них 5 196 человек заняты в транспортной и складской сфере, 577 — в строительстве, 562 — в сфере информации и связи.

Отдельно статистика учитывает работников, использующих оборудование, не соответствующее требованиям безопасности. В 2025 году таких работников насчитывался 1 531 человек.

Среди факторов производственной среды наиболее распространены вредные химические вещества, повышенный уровень шума и производственная пыль. В частности, 6368 человек работали в условиях превышения допустимого уровня вредных химических веществ, 6235 — при повышенном уровне шума, а 2 883 человека — в условиях повышенной концентрации производственной пыли.

Для сравнения, в 2024 году в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, работали 14 668 человек. Таким образом, за год показатель только. При этом число работников, трудящихся на тяжелых и вредных работах и в неблагоприятных климатических условиях сократилось с 9 296 человек в 2024 году до 8 252 в 2025-м.