Пожар произошел на подземном магистральном нефтепроводе в Баку, при этом была предпринята попытка незаконного хищения нефти, сообщили в МВД Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ночь на 2 сентября вблизи жилого массива Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района.

После ликвидации пожара при осмотре территории правоохранители обнаружили дополнительное оборудование, установленное для незаконного подключения к нефтепроводу.

Полиция установила и задержала подозреваемых в попытке хищения нефти – 31-летнего Кенана Алиева и ранее судимого 29-летнего Араза Якубова.

По данным МВД, пожар произошел из-за незаконной врезки в нефтепровод.

По факту проводится расследование.