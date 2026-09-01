США не готовы обсуждать экономические уступки или новые соглашения с Россией до окончания войны в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Об этом стало известно по итогам встречи министра финансов США Скотта Бессента с главой Минфина России Антоном Силуановым.

По данным источника, Силуанов попытался обсудить «области взаимных интересов» двух стран, однако Бессент прервал его.

«Пока конфликт не закончится, ничего невозможно», – заявил американский министр.

По словам собеседника Reuters, после этого обсуждение возможного экономического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой было фактически прекращено.