Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен возложить на Россию ответственность за попытку атаки беспилотниками в аэропорту Лейпцига и объявить о масштабных санкциях против Москвы. Об этом сообщают Politico и Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По их словам, план правительства Германии предусматривает введение прямых санкций против российских организаций. Параллельно Евросоюз готовит новый пакет ограничительных мер против России.

Один из источников отметил, что после инцидента в Лейпциге Берлин больше не считает достаточными высылку отдельных российских дипломатов или закрытие Русского дома в Берлине. По его словам, необходимы более жесткие меры, включая усиление санкций или даже дальнейшее увеличение поставок оружия Украине.

Источники не уточнили, какие именно меры Мерц намерен объявить. Также пока неизвестно, в какой степени Берлин планирует возложить ответственность за попытку атаки на отдельных граждан России или непосредственно на российское правительство.

Ожидается, что заявление Мерца прозвучит в начале следующей недели, одновременно с запланированной на 1 сентября встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. При этом два источника не исключили, что заявление может быть сделано раньше.

Кроме того сообщается, что Германия со своей стороны готовится к возможной жесткой реакции Москвы и ответным мерам со стороны России.

Напомним, что в аэропорту Лейпцига ударный дрон целенаправленно врезался в украинский грузовой самолет, но не взорвался.