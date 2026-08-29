Число погибших в результате российского удара по Бучанскому району Киевской области Украины выросло до 37 человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале.

По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Спасатели и другие соответствующие службы продолжают поисково-спасательные и восстановительные работы.

14:16Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по складу в селе Мила под Киевом с последующей детонацией погибли 27 человек, еще десятки получили ранения.

По его словам, в результате происшествия были повреждены жилые дома, а также пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. Из опасной зоны эвакуировали более 370 человек. К ликвидации последствий привлечены свыше 300 спасателей.

Среди погибших оказался глава Дмитровской общины Тарас Дидыч, который, по словам Зеленского, участвовал в спасении людей.

Президент Украины также раскритиковал размещение склада боеприпасов рядом с жилой застройкой. По факту возможной служебной халатности уже открыто уголовное производство.