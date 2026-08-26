Депутат Милли Меджлиса, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы женился в третий раз.

В беседе с газетой «Новое время» Бюльбюльоглу опроверг эти сведения.

По словам артиста, сейчас он находится на отдыхе в Турции. Он подчеркнул, что не разводился с Гюльнарой Шихалиевой и не вступал в третий брак.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 81-летний Полад Бюльбюльоглу якобы женился на 48-летней заслуженной артистке Азербайджана, известной танцовщице Этери Джафаровой.