Ребёнок, застрявший в насосе бассейна на территории Sea Breeze, скончался, несмотря на усилия спасателей и медиков.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, несмотря на оперативные меры, предпринятые спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям и бригадой скорой медицинской помощи, в том числе реанимационные мероприятия, спасти жизнь Абдуллаева Акифа Джавид оглы, 2022 года рождения, не удалось, сообщили в МЧС.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

22:43 В расположенном в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку центре отдыха Sea Breeze нога ребенка застряла в водяном насосе бассейна.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию «112».

На место незамедлительно были направлены силы Службы спасения особого риска и Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.