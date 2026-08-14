По информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 14 августа 2026 года в 20:56 по местному времени на территории Губинского района произошло землетрясение магнитудой 4,9 на глубине 13 км.

Об этом заявили в МЧС.

Отмечается, что на данный момент в МЧС не поступало информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.